Cas Faber neemt bij zijn debuut UNA op sleeptouw

Hoe een net gestopte accountma­na­ger door zelf te sollicite­ren keepers­trai­ner werd in eredivisie: ‘Ik kon meteen beginnen’

Het ging snel, heel snel: nadat Bart Tinus (37) vorig jaar in februari solliciteerde als keeperstrainer bij RKC kon hij direct aan de slag. Zo is de boomlange oud-doelman van UNA alsnog in het profvoetbal terecht gekomen, nadat hij als speler nét te weinig geduld had en een laatbloeier was.