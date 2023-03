Casino Royal-feestje in Heeze krijgt glans door belangrijke treffer van Moerenhout in derby

Thuisgeko­men middenvel­der is met Deurne uit op eerherstel: ‘We zijn goed genoeg voor de vijfde plek’

Na een stroeve start heeft SV Deurne de boel weer helemaal op de rit. De ervaren Dennis Groen (28) is een belangrijke schakel in het elftal dat al vijf duels ongeslagen is in de eerste klasse C. Zondag spelen Groen en co tegen de nummer twee.