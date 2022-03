Chafik Mezziani keert volgend seizoen terug bij Mierlo-Hout

DERDE DIVISIE Serhat Koç helpt UNA met zijn tiende goal aan zege bij EVV Echt

Met alweer zijn tiende competitietreffer kroonde Serhat Koç zich woensdagavond tot matchwinner voor UNA in de uitwedstrijd tegen EVV Echt. Het was de tweede opeenvolgende overwinning voor de Veldhovense ploeg, die in 2022 nog ongeslagen is.

9 maart