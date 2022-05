Clubicoon Joris van der Steen gaat afzwaaien bij RPC

,,Na Mathijs, die nu bijna 8 jaar is, ben ik afgelopen 4 mei voor de tweede keer vader geworden van zoontje Luut. Het is tijd voor de nieuwe generatie om mijn plek over te nemen”, licht Van der Steen zijn besluit toe. Hij keerde begin dit seizoen nog terug in de basis na langdurig blessureleed. In mei 2020 liep Van der Steen een kruisbandblesure op. Hij besloot na zijn revalidatie er nog een jaar aan vast te plakken bij RPC 1, dat momenteel koploper is in de derde klasse D.

Van der Steen was aanvankelijk spits in het eerste elftal van RPC en werd later omgeturnd tot centrale verdediger. Hij is al jaren aanvoerder. In 2009 behaalde Van der Steen met RPC het kampioenschap in de vierde klasse en in 2014 de titel in de derde klasse, waardoor RPC voor het eerst in de clubhistorie de tweede klasse bereikte. In 2019 zakte de ploeg weer een niveau terug.