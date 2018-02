Clubman Mitchell Slegers ziet Woenselse Boys als favoriet voor de titel

Al vrijwel zijn hele leven is Mitchell Slegers (23) lid van Woenselse Boys. De aanvaller beleeft met zijn club een seizoen dat stukken beter is dan vorig jaar en strijdt om het kampioenschap.

Het is voor de begrippen van de vierde klasse een voorhoede om van te watertanden. Bij Woenselse Boys moeten Tim Nelemans, Appie Zouthane, Giovanni van Bladel en Mitchell Slegers voor de doelpunten zorgen. De Eindhovenaren kwamen tot nu toe in twaalf competitieduels tot 31 treffers, het aanvallende kwartet nam daarbij 26 goals voor hun rekening. ,,Met zijn vieren maken we bijna alle goals. Als iemand slecht speelt, zijn er nog drie anderen die hem binnen kunnen schieten. Tim is de vaste spits, daarachter hebben Gio, Appie en ik een vrije rol. Het maakt niet veel uit wie waar staat, als de posities maar bezet zijn. Aan het begin was dat wennen, maar ik merk dat er steeds meer automatismen komen."

De toename in scorend vermogen is een opsteker. ,,Een groot verschil. Vorig jaar waren we blij als we er twee maakten, dit seizoen vallen er bijna elke wedstrijd drie goals en ook achterin krijgen we de laatste weken weinig tegen."

Ook de plek op de ranglijst is veranderd. Nu staat Woenselse Boys bovenaan, in punten gelijk met Tivoli, maar met nog een wedstrijd tegoed. ,,Vorig jaar zijn we ternauwernood aan degradatie ontsnapt", weet de Eindhovenaar. ,,Nu hebben we meer ervaring en dat speelt een grote rol. Tim en Appie zijn jongens die rust brengen en altijd twee man bezighouden, of ze nou goed spelen of niet. Dat levert voor de rest vrijheid en ruimte op."

Titel

Het moet leiden tot de titel en promotie. ,,De wedstrijd tegen Tivoli aan het einde van het seizoen kan wel eens doorslaggevend worden. Vorig jaar hebben we laten zien dat we kunnen werken als er iets op het spel staat, dit jaar moet blijken of dat ook voor het kampioenschap geldt. Als we deze lijn doortrekken, zijn we favoriet voor de titel, dat begint binnen de groep ook te leven."

Eerst komt Bergeijk morgen op bezoek op sportpark De Hondsheuvels. ,,De uitwedstrijd wonnen we met 0-1. Voor mijn gevoel was dat een van onze betere wedstrijden van het seizoen met veel kansen en een uitslag die eigenlijk hoger had moeten zijn. Ik denk dat we de drie punten in eigen huis houden en daarna lekker een biertje gaan drinken."