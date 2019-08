Clubtrouwe Youri van der Meer vertrekt van UNA naar concurrent Hoogland

Voetbal­trai­ners Helmond bij Sportcafé in Cacaofa­briek

21 augustus HELMOND - Trainers van acht Helmondse amateurvoetbalclubs praten zondag 25 augustus tussen 13.30 en 15.00 uur over hun ambities, doelstellingen en motivatie voor het komende seizoen. Dat gebeurt in de Cacaofabriek, in het kader van het Tribune Sportcafé.