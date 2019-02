Coaches Waalre en SDO krijgen het met elkaar aan de stok: ‘We stonden neus tegen neus’

VIERDE KLASSE FDe wedstrijd tussen SDO'39 en Waalre is tijdelijk stilgelegd omdat de twee coaches het met elkaar aan de stok kregen. Niels Gevers van SDO uit Lage Mierde en Marc van Kemenade van Waalre zijn doorgaans geen rivalen, maar tijdens de pot van zondag ging het mis toen Waalre de 2-3 maakte in de 89ste minuut. De twee coaches stonden met de voorhoofden tegen elkaar en doen allebei hun verhaal.

Gevers: ,,Waar ik mee in mijn maag zit, is het gedrag van Marc van Kemenade. Hij schold mij uit voor kut Belg en schold met het k-woord. De spelers op de bank hebben het ook gehoord. Toen hebben we neus tegen neus gestaan. Dit gebeurde in het heetst van de strijd, maar de grens van respect werd wel hier overschreden. Normaal ga ik nooit naar een trainer. Tijdens de wedstrijd frustreerde hij mij. In de 89ste minuut ging ik erheen. Wat hij riep was de grens te over.”

Gevers vervolgt: ,,Dat hij 2-3 viert oké, maar dat hij dat uitbundig voor mijn neus komt vieren maakt het nog zuurder. Ik heb van de scheidsrechter complimenten gekregen dat ik normaal bleef doen. Zijn dingen kan ik niet accepteren. Iedereen komt voor zo’n pot voor de winst en plezier. Maar je moet respect blijven tonen. Het is heel jammer. Heeft hij niet nodig, want hij is een prima gozer. Ik heb tegen mijn jongens gezegd dat de uitslag niet boeit als we maar normaal reageren op het verlies van vorige week. Het is de vierde klasse, geen Champions League. Ik voel me al met al teleurgesteld over wat er vandaag is gebeurd.”

Kant Van Kemenade

Van Kemenade van Waalre had een ander verhaal. ,,Waar hij mij van beschuldigt, is niet waar. In de pot vielen wat woorden, ik ook de bal een keer weggetrapt. Dat valt niet goed te praten. Het k-woord heb ik nooit en te nimmer in de mond genomen. ‘Kut Belg’ wel en daar sta ik achter. Ik ben twee jaar trainer geweest van SDO en bij je oude club komt er altijd sentiment bij kijken. Je wil niet verliezen en graag winnen en er worden dingen gezegd en gebeuren dingen die niet de schoonheidsprijs verdienen.”