Coen Jansen maakt komend seizoen zijn comeback bij RKGSV

Bij de selectie RKGSV is Jansen de vijfde nieuweling in de selectie na Richard van Malten en Romano ter Linden (Geldrop), Joey Maas (Nuenen) en Tommy van de Gevel (Valkenswaard). Mede door de komst van drie oud-teamgenoten (Van Malten, Maas, Van de Gevel) en trainer Pierre van den Eeden (met wie Jansen eerder werkte bij Nuenen en Geldrop) besloot de middenvelder komend seizoen zijn rentree te maken in de hoofdmacht van RKGSV.

Jansen begon met voetballen in de pupillen van RKGSV, stapte in de E-jeugd over naar Nuenen en speelde nadien twee jaar in de D-jeugd van PSV. Hij keerde daarna terug naar Nuenen en debuteerde er in het seizoen 2006-2007 in het eerste elftal onder coach Jan Poortvliet. Die nam hem vervolgens mee naar Helmond Sport, waar Jansen in de A1 en het beloftenteam speelde en twee keer zijn opwachting maakte in een competitiewedstrijd van het eerste. Vanaf 2010 was Jansen weer zes seizoenen actief bij Nuenen, waarna hij nog twee jaar bij Geldrop voetbalde.