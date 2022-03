Comebackkid Bram Zwanen openhartig: ‘Misschien is de voetballerij wel niets voor mijn persoonlijkheid’

Afgelopen zomer sloeg hij zijn vleugels uit, door de coronastop na slechts een handvol wedstrijden bij derdedivisieclub Gemert. Gedreven door ambities belandde Bram Zwanen bij De Treffers in Groesbeek, dat een niveau hoger actief is. Maar nu, driekwart jaar na zijn vertrek, kondigt hij zijn terugkeer aan. ,,Voor mij was het Gemert en anders niks volgend seizoen”, biecht Zwanen op. ,,Ik heb er geen behoefte aan elders te voetballen. Ik heb zelfs over stoppen nagedacht.”