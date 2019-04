Concurrent van Gemert vol vertrouwen, Baronie-trainer Van Poelje: ‘Wij worden kampioen’

Het leek zo’n uitgemaakte zaak. De concurrentie was op ruime afstand gezet, en waar de naaste belagers nog wel eens verloren tegen de ‘kleintjes’ (Gemert) of veel punten lieten liggen door heel vaak gelijk te spelen (Halsteren) was Baronie op driekwart van het seizoen alleen uit bij RKAVV en Leonidas echt in de fout gegaan. Maar door twee gelijke spelen op rij ziet Baronie met name Groene Ster ineens wel heel dichtbij komen.

Druk

Al wil trainer Van Poelje over dat puntenverschil wel direct iets duidelijk maken, met name over het feit dat Groene Ster, Gemert en Halsteren nog altijd een wedstrijd minder hebben gespeeld dan Baronie. ,,De fout die mensen vaak maken is dat ze die drie punten er vast bijtellen”, zegt hij, doelend op de speelronde op 5 mei. Baronie komt, in tegenstelling tot de directe concurrenten, niet in actie, waardoor de clubs bovenin na afloop van dat weekend eindelijk weer op een gelijk aantal gespeelde wedstrijden zullen staan. ,,Vooral in de media zegt men graag dat Groene Ster nu nog maar één punt achterstaat op ons. Maar ze moeten die wedstrijd op 5 mei eerst nog maar eens even winnen. Wij kunnen toekijken, de druk ligt bij hen.”

Geld

Of Groene Ster aanstaande zondag als favoriet naar Sportpark De Blauwe Kei komt, als de topper tussen de nummers een en twee in het klassement op het programma staat? Van Poelje knikt resoluut, maar vindt dat niet toe te schrijven aan de tegenvallende resultaten van zijn eigen ploeg. ,,Bij ons in de competitie zijn er vanaf het begin een aantal favorieten geweest. Ploegen die geld hebben, die hun spelers veel betalen.”



Baronie heeft die luxe naar eigen zeggen niet. In tegenstelling, de club zit zelfs in de financiële moeilijkheden. Van Poelje is daar niet boos over, wel verbeten. ,,Zo iemand als Thijs van Pol bij Gemert, die vorig jaar nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde, waarom denk je dat die er hier nu in een seizoen 27 inschiet? Die is gewoon veel te goed voor deze competitie.” Van Poelje vervolgt: ,,Spelers kiezen voor Baronie vanwege de club, de kansen die ze hier krijgen en de hechte spelersgroep. Niet vanwege het geld.” Op dat moment ziet Van Poelje in zijn ooghoek Moustafa Mohammad het sportpark op lopen. De aanvaller is volledig in het Baronie-groen gestoken, op zijn zwarte badslippers na. Van Poelje zwaait even naar zijn pupil, die gauw de kleedkamer in verdwijnt. ,,Kijk, dat is nou meteen een mooi voorbeeld van wat ik bedoel. Zo’n jongen als Moustafa, die zou overal kunnen spelen. Maar hij kiest voor Baronie.”