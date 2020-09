Corona zorgt voor afgelastingen in het amateurvoetbal; drie wedstrijden afgelast

Gretige Lammers pakt zijn kans bij Gemert: ‘Op dit niveau moet je een basis­plaats echt verdienen’

29 augustus Gregory Lammers (27) doorliep de opleiding van Helmond Sport, speelde zeventien duels als prof, maar is alweer sinds 2014 amateurvoetballer. Via Helmondia en Deurne belandde hij bij Gemert, waar hij vandaag zijn debuut in de KNVB-beker kan maken. De ploeg neemt het in Assen op tegen ACV.