Cupfighter Gemert wil niet opnieuw met lege handen achterblijven

Twan Huijberts en Denny Witjes zwaaien af bij Best Vooruit

9 mei Middenvelder Twan Huijberts (24) en doelman Denny Witjes (31) stoppen na dit seizoen bij de selectie van eersteklasser Best Vooruit. Ze gaan in een lager team spelen, Huijberts bij Best Vooruit en Witjes waarschijnlijk bij zijn oude club UD'19. Vorig jaar promoveerden ze met Best Vooruit via de nacompetitie naar de eerste klasse.