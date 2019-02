Danisik is na winnende goal tegen Rood-Wit meteen helemaal terug bij Gestel

De rentree van Ibrahim Danisik werd door de middenvelder zelf gesigneerd met een griffel. De Eindhovenaar bezorgde Gestel afgelopen zondag de winst bij Rood-Wit Veldhoven door de enige goal van de wedstrijd voor zijn rekening te nemen. ,,Het kon niet mooier. Het was een belangrijke wedstrijd met gelijkwaardige teams, al waren wij beter in balbezit. In de tweede helft kwam een counter over een aantal schijven bij mij terecht en kon ik tegendraads met links inschieten.”