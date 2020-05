Dankzij Juan Bonilla kennen ze Helmondia zelfs in Spanje: ‘Als mens heeft de club mijn leven enorm verrijkt’

Ronde bloembakken markeren het speelveld, de witte kerkmuur fungeert als doel. In het zonnige Alhaurín el Grande, een pittoresk dorp in Zuid-Spanje, trappen een paar kinderen een balletje. De een is gehuld in Malaga-tenue, de ander is duidelijk fan van Real Madrid, maar voor welke club is die jongen in dat rood-zwarte shirt? ,,In Alhaurín zie je tegenwoordig regelmatig kinderen in een Helmondia-shirt”, vertelt Juan Bonilla met een brede grijns over zijn geboortedorp.