Davey van Bokhoven ruilt FC Eindhoven AV na verhuizing in voor Avanti’31

Van Bokhoven doorliep de hele jeugdopleiding van Nuenen en was daar vanaf 2015 selectiespeler. In 2021 gaf hij aan toe te zijn aan nieuwe uitdaging en maakte toen de overstap naar FC Eindhoven AV. Van Bokhoven kwam dit seizoen achttien keer in actie voor FC Eindhoven AV en speelde op zondag 16 april thuis tegen Best Vooruit zijn laatste wedstrijd. Hij viel toen uit met een knieblessure. De verdediger is daarvan nog herstellende en zal maandag ook het laatste competitieduel met Marvilde aan zich voorbij moeten laten gaan.