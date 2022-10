DBS heeft geen kind aan Dommelen; SBC stuurt Schadewijk zeven tegentreffers terug naar Oss

Derde klasse D

Bladella - Hapert 1-1.

Zes minuten was de officiële speeltijd reeds verstreken. Hapert hield met kunst- en vliegwerk stand. De 1-0 voorsprong verkregen in de achttiende minuut na een rake kopbal van Yorick Hooijen leek over de streep te worden getrokken. Bladella zocht wanhopig de aanval en leek bijna te slagen om de gelijkmaker te produceren. Een scrimmage voor het doel van de uitblinkende Hapert-doelman Timo Hooijen leek dan toch binnen te vallen. De 1-1 wilde ook ditmaal weer niet vallen. Toch was de verlossing voor de thuisploeg dichtbij. Een minuut later mocht Stijn Wouters alsnog in een uiterste poging nog één keer uithalen en was het raak. De dikverdiende 1-1 viel in de verre hoek achter Hooijen binnen waarna alles wat Hapert was richting grasmat zakte.