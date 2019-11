De Aa-derby gemakkelijke prooi voor overtuigend SPV

Ruim een kwartier voor het einde werd de wedstrijd binnen vier minuten definitief beslist. Leon Swinkels had de hoek voor het uitkiezen en tilde de score naar 0-2. Bram Rijnders schoot even later geheel vrijstaand de 0-3 eindstand binnen. Zijn vierde treffer van dit seizoen. ,,We hadden de wedstrijd veel eerder moeten beslissen”, aldus de tweevoudige doelpuntenmaker na afloop. ,,Maar goed, we zijn met de fiets dus de biertjes zullen er niet minder om smaken.”