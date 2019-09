De Bocht’80 wil schitteren in het jubileumjaar: ‘Voor de trouwe vrijwilligers en fans’

Eerder maakte Joël Prat (26) nog furore in de eerste klasse bij EFC. Sinds dit seizoen vertoont de aanvaller uit Eersel zijn kunsten onder toeziend oog van de pony's in het aanpalende weilandje op het idyllische sportpark d'n Staak bij De Bocht'80. Vriend en huidig ploeggenoot Thanh Nguyen (27) haalde hem over om zich aan te sluiten bij de Oirschotse vijfdeklasser, die de laatste vier seizoenen weinig potten brak in de kelder van het amateurvoetbal. Prat is één van de vijf nieuwe aanwinsten om het jubileumjaar van de club glans te geven.