De Bocht’80 bezorgt Netersel tweede nederlaag van het seizoen; Knegselse Boys wint in laatste minuut

VIJFDE KLASSE C ZUID IDe Bocht’80 heeft met 2-1 gewonnen van koploper Netersel. Harold van Beers schoot Knegselse Boys in de allerlaatste minuut naar een 3-4 overwinning op bezoek bij Nederwetten.

De Bocht’80 - Netersel 2-1.

Op het eigen sportpark in Oirschot bezorgde de ploeg van coach Suat Tasci de bezoekers de tweede nederlaag van dit seizoen. De Bocht’80 begon sterk aan de wedstrijd en kwam na een kwartier spelen verdiend met 1-0 op voorsprong via Thijs van Dongen. Daarna ging het gelijk op, met weinig kansen aan beide kanten. Toch was daar de gelijkmaker van Netersel, in de 35ste minuut. Een mooi afstandsschot van Joost van den Bisen bleek niet te houden voor de doelman. Het was ook de ruststand: 1-1. Na de pauze had De Bocht’80 het overwicht. Dat overschot aan balbezit resulteerde in de 2-1 van Mark de Wit, tien minuten na de hervatting. Een paar grote kansen deden zich nog aan voor beide ploegen, maar een inzet die voorlangs ging en een gemiste één-op-één-kans bleken de score niet verder uit te breiden: 2-1.

Nederwetten - Knegselse Boys 3-4.

De thuisploeg speelde aardig en kwam na een vroege achterstand, doelpunt van Tim Geerts knap op 2-1 dankzij twee treffers van Dennis van Es. Niels Reijnders schoot Knegsel daarna weer op gelijke hoogte maar Willem van Rooij bepaalde de ruststand op 3-2. Geerts tekende daarna voor de gelijkmaker. Dat leek de eindstand te worden tot Van Beers doel trof.

Ollandia - Irene 2-2.

De derby eindigde in een gelijkspel. Gerbe Voets zette Ollandia op voorsprong maar op het half uur werd het gelijk. Net na de thee scoorde Rob van der Heijden de 2-1. De winst leverde het niet op aangezien Irene na een uur spelen op gelijke hoogte kwam. Remco Voets mocht daarna voortijdig gaan douchen na zijn tweede gele kaart.

Casteren - EDN’56 0-2.

Het was niet de wedstrijd van thuisploeg Casteren. Het speelde vrij aardig maar kon niet scoren. EDN'56 kwam in de eerste helft tegen de verhouding in op voorsprong en besliste in de slotfase het duel uit een counter.

SVSOS - Terlo 0-2.

Terlo heeft met 0-2 gewonnen bij SVSOS. Daarmee verlengt de ploeg uit Bergeijk de ongeslagen reeks tot vier wedstrijden. In een wedstrijd met veel inzet van beide kanten kwam Terlo in de tweede helft beter voor de dag. Het leidde tot de 0-1 in de 60ste minuut, gescoord door Sebastiaan Kromwijk. Even later zorgde Mischa Kunnen voor de eindstand: 0-2. Trainer Hans Schoenmakers is tevreden: ,,Een zakelijke overwinning. Ze dachten te kunnen winnen, maar het liep anders voor ze.” Door de overwinning staat zijn ploeg nu op de negende plek, met veertien punten. Over anderhalve week hoopt het elftal de goede reeks voort te zetten, thuis tegen nummer zeven Casteren.