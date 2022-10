De Bocht’80 en De Weebosch scoren vijf keer; Netersel wint Kempische derby van Casteren

VIJFDE KLASSE C (ZUID 1)Mark de Wit (De Bocht’80) en Jeroen Mattheeuwse (De Weebosch) scoorden beiden vier keer, waarmee hun ploegen met 3-5 en 5-3 wonnen. Terlo won met 4-2 van DOSKO’32, waardoor de ploeg gedeeld koploper is met De Bocht’80.

Sterksel - DEES 2-1.

Sterksel kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong door een vrije trap van aanvoerder Ruud van der Velden: ruststand 1-0. Via Tijn Loeffen kwam DEES op gelijke hoogte, 1-1. Een overtreding op Joey Verguld in het strafschopgebied besliste de wedstrijd in het voordeel van Sterksel. Thijs Scheepers benutte de penalty. DEES kreeg ook nog een strafschop, maar doelman Roy van Wilderen redde.

Netersel - Casteren 3-2.

Niels Daniëls, Joost van den Bisen en Anel Selimovic zorgden ervoor dat de Kempische derby een prooi was voor Netersel. Dat terwijl Casteren met een 1-2 voorsprong ging rusten: Luuk van Loenhout scoorde de openingstreffer, Kevin Raaijmakers benutte een penalty. Netersel keerde de wedstrijd om en ging met een nipte overwinning van het veld.

Terlo - DOSKO’32 4-2.

Na zeven minuten maakte Jari Kok de openingstreffer: 1-0. Sebastiaan Kromwijk kopte vervolgens een corner achter de Duizelse doelman: 2-0.Erwin Isbouts zorgde daarna met een vrije trap voor de 3-0, het schot belandde na een stuit in de lange hoek. Freek Lommers zorgde nog in de eerste helft voor de 4-0. In de tweede helft kwam DOSKO’32 via Bob Verhees en Niek Luijten nog terug tot 4-2, maar Terlo kwam niet meer in de problemen.

EMK - De Bocht’80 3-5.

Aanvaller Mark de Wit scoorde liefst vier keer, waardoor De Bocht’80 nu lijstaanvoerder is. Alleen Terlo heeft ook zeven punten uit drie wedstrijden. De Wit zette zijn elftal op voorsprong met een doelpunt waarbij hij de bal met zijn hand leek te raken. Het was niet duidelijk genoeg, waardoor het doelpunt rechtsgeldig was, 0-1. Na een moment van onoplettendheid achterin bij de Oirschottenaren zette Kevin Aarts de gelijkmaker op het bord, 1-1. Via De Wit en Mark van Dongen kwam De Bocht’80 nog voor rust op een 3-1 voorsprong. Tayfun Yilmaz en een corner zorgden voor een gelijke stand: 3-3. Mark de Wit zorgde met zijn derde en vierde treffer van de middag voor de winst.

Knegselse Boys - SVSOS 3-0.

Bij de rust was de eindstand al bereikt, nadat Knegselse Boys fel aan de wedstrijd begon. De Knegselnaren waren voor het eerst dit seizoen compleet, maar zagen wel drie spelers uitvallen met blessures. Doelpunten van Luc Mollen (2) en Tim Geerts bezorgden de thuisploeg de verdiende overwinning.

De Weebosch - Hulsel 5-3.

Door een eigen doelpunt van Giel Jansen kwam Hulsel al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, 0-1. Nog voor de pauze boog Jeroen Mattheeuwse de Bergeijkse achterstand om in een 2-1 voorsprong. Diezelfde Mattheeuwse maakte na de rust ook de 3-1, waarmee de wedstrijd beslist leek. Twee doelpunten van Jochem Snellen brachten beide teams echter weer in evenwicht: 3-3. De Weebosch kwam vervolgens weer op voorsprong door, uiteraard, Mattheeuwse. De vijfde van de Bergeijkenaren kwam wel op naam van iemand anders: Sjors de Backer bezorgde de thuisploeg en verdiende overwinning.