De Bocht’80 walst over tien man LSV heen; Goede reeks Nederwetten ten einde

VIJFDE KLASSE C ZUID ILSV kwam al na twintig minuten met tien man te staan en had daarom een lastige middag tegen De Bocht’80. Nederwetten kende een goede reeks, maar die is tegen Irene abrupt ten einde gekomen.

De Bocht’80 - LSV 6-0.

LSV heeft het merendeel van de wedstrijd met tien man gespeeld. Al na twintig minuten mocht een LSV-verdediger vertrekken na een overtreding in het eigen penaltygebied. Mark de Wit benutte het buitenkansje: 1-0. Kort na de aftrap kregen de Oirschottenaren wederom een penalty en weer was het Mark de Wit die scoorde, 2-0. Thijs van Dongen zorgde kort voor rust voor de 3-0. Na de pauze ging De Bocht’80 verder waar het was gebleven en breidde het de score uit via nogmaals Thijs van Dongen en Mark de Wit: 5-0. Even voor tijd zorgde invaller Patrick Broks voor de eindstand: 6-0.

Netersel - Terlo 4-0.

Netersel was de betere ploeg en kreeg genoeg kansen. De eigen ineffectiviteit zorgde ervoor dat de uitslag beperkt werd tot 4-0. Daan Michiels zette de 1-0 op het scorebord en direct na rust verdubbelde Joost van den Bisen de voorsprong: 2-0. Wat volgde was een kansenregen voor Netersel, en Martijn Michiels zorgde voor de 3-0. Even later scoorde Daan Michiels zijn tweede van de middag. Hij schoot een bal van ver in de kruising, 4-0.

DOSKO’32 - Ollandia 3-1.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. DOSKO’32 kreeg grote kansen op de openingstreffer, maar pas bij de derde kans was het raak. Kees van der Heijden maakte de 1-0. Na een uur spelen zorgde Stefan Erven namens Ollandia voor de gelijkmaker, 1-1. De bezoekers begonnen steeds meer druk te zetten, maar DOSKO’32 kwam enigszins tegen de verhouding in op een 2-1 voorsprong. Dit keer was het Niek Luijten die de thuissupporters liet juichen. De wedstrijd werd nog spannend, maar in de blessuretijd zorgde jeugdspeler Joren de Haas voor de 3-1. Door de overwinning springt DOSKO’32 over Ollandia heen op de ranglijst en staat het nu op de vijfde plek.

Knegselse Boys - DEES 0-1.

DEES heeft voor de vijfde keer op rij gewonnen. Uit bij Knegselse Boys begon de ploeg van trainer Hans Clijsen sterk. Bart Dieker kopte de bal na 25 minuten beheerst in het net: 0-1. In de tweede helft drukte Knegselse Boys DEES naar achter en DEES had het moeilijk. De Knegselnaren kregen een penalty, maar die werd uitstekend gestopt door doelman Tom van Mol. Omdat Knegselse Boys de gelijkmaker wilde forceren kreeg DEES in de slotfase meer ruimte en kon het een aantal keren counteren. Het ontbrak echter aan het laatste zetje in de afronding. Volgende week speelt DEES een sleutelwedstrijd in de strijd om de bovenste plaatsen. Naaste achtervolger Irene komt dan op bezoek in Wintelre.

Irene - Nederwetten 5-1.

De goede reeks van Nederwetten is ten einde gekomen. De ploeg van trainer Henri Maas verloor met 5-1 van nummer vier Irene. ,,We waren vandaag duidelijk de mindere ploeg, het zat er niet in”, aldus Maas. Na een half uur spelen kwam Irene op voorsprong, nadat een geblokt schot van Irene binnen werd getikt door een alerte spits. Irene breidde de score snel uit naar 3-0, wat ook de ruststand was. Na wat tactische omzettingen in de rust kreeg Nederwetten wat meer kansen en dat leidde tot de 3-1. Dennis van Es schoot diagonaal binnen. Het laatste restje spanning was echter gauw weg, toen Irene ook nog de 4-1 en 5-1 maakte.