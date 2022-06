De Bocht’80 wint overtuigend van Dosko’32; Netersel met goed gevoel de play-offs in

De Bocht’80 - Dosko’32 5-1. Al in de tweede minuut kopte Mark de Wit de Oirschottenaren op voorsprong: 1-0. Het antwoord van Dosko’32 kwam snel: enkele minuten later scoorde Thijs Berendsen na matig uitverdedigen de gelijkmaker, 1-1. Vlak voor rust zorgde Elo Turksma voor de 2-1. Met een sterk keepende Desley Fonken in het doel verdedigde de thuisploeg de voorsprong. Maarten Verheijden vergrootte de marge naar twee met een van richting veranderd schot: 3-1. Mark de Wit scoorde vervolgens de 4-1 en 5-1.

Netersel - LSV 5-1. Netersel liep binnen een kwartier tegen een achterstand aan tegen de hekkensluiter, maar kwam nog voor rust via een vrije trap van Jip Koning weer op gelijke hoogte: 1-1. Na de pauze scoorde Netersel maar liefst drie keer in vier minuten: vrijwel direct na de aftrap schoot Tim van Hoof de 2-1 binnen. Een minuut later volgde een schot van Jaap Waalen, dat in de kruising belandde (3-1), en wederom een minuut later maakte Martijn Michiels er 4-1 van. Michiels zorgde later ook nog voor de 5-1. Door de ruime overwinning gaat Netersel met een goed gevoel de play-offs om promotie in.

DEES - Nederwetten 1-0. Voor de bezoekers was de eerste helft weinig vermakelijk: kansen bleven uit, beide elftallen creëerden weinig. Slechts twee kansen voor DEES en één voor Nederwetten werden genoteerd. Wel had DEES de controle, en het had in de tweede helft de overhand. Dat leidde uiteindelijk tot het bevrijdende doelpunt in de slotfase: na een aantal mislukte diepe ballen wist Rhoan van Dooren, na een slimme steekpass van Thomas Tholen, de eindstand op 1-0 te bepalen.

Terlo - Knegselse Boys 1-2. Lars Kuijken zette Knegselse Boys op voorsprong: 0-1. Vlak voor rust scoorde Terlo de gelijkmaker via Kwint Witteveen. Zijn vrije trap werd van richting veranderd, waardoor de Knegselse doelman kansloos was. In de tweede helft was Knegselse Boys de bovenliggende ploeg en uit een corner kopte Harold van Beers de bezoekers naar de overwinning, 1-2.

Casteren - Irene 1-1. Irene kwam in de tweede helft onverwachts op voorsprong, maar Casteren stelde orde op zaken. Een voorzet van Tijn Wilborts werd binnengeschoten door topscorer Willem van Rijthoven: 1-1. Een verdiend gelijkspel, vond afzwaaiend Casteren-trainer Geert Voets. Na jaren als coach te hebben gefungeerd voor verschillende clubs in de Kempen neemt Voets afscheid van het trainersbestaan. ,,Ik ben ontzettend dankbaar voor de mooie jaren en ik ben erg trots op mijn ploeg”, vertelde Voets. Met een fotocollage vol hoogtepunten zal hij worden herinnerd aan de positieve ervaringen die hij heeft opgedaan. ,,Een mooie afsluiting van het seizoen.”

SVSOS - Ollandia 2-0. De ploeg uit Sint-Oedenrode heeft met 2-0 verloren van SVSOS. Het is de derde nederlaag op rij, waardoor Ollandia het seizoen eindigt op de achtste plek.