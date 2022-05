De Bocht’80 wint ruim van Terlo, DEES klopt Casteren in blessuretijd

VIJFDE KLASSE C ZUID 1De Bocht’80 was oppermachtig en won met 5-0 van Terlo. Casteren verloor wederom in de laatste minuten, ditmaal van DEES.

De Bocht’80 - Terlo 5-0. De Bocht’80 opende prima en creëerde al vanaf de eerste minuut een aantal goede kansen. Na tien minuten kwam de thuisploeg dan ook verdiend op voorsprong: Harm van den Bosch zorgde met een hard schot in de kruising voor de 1-0. Na een voorzet van Samim Yusofi tikte Thijs van Dongen in de 23ste minuut de 2-0 binnen. Op slag van rust werd het 3-0, Simon Hendriks stuurde Thijs van Dongen de diepte in, die voor de tweede keer scoorde. Vijf minuten na de pauze was daar ook de 4-0, ditmaal schoot Mark de Wit subtiel binnen. In de 67ste minuut bepaalde Van Dongen, met zijn derde van de middag, de eindstand op 5-0.

DEES - Casteren 1-0. ,,Het is om moedeloos van te worden, weer in blessuretijd een beslissend doelpunt uit een vrije trap.” Casteren-trainer Geert Voets zuchtte, na de 1-0 nederlaag tegen DEES. ,,Maar”, zegt hij erbij: ,,Ik gun het DEES, hoewel deze wedstrijd geen winnaar verdiende.” Casteren kreeg in de eerste helft de grootste kansen, maar in de tweede helft had DEES de overhand. In blessuretijd kreeg de thuisploeg een vrije trap, net buiten de zestien, die werd verzilverd door Mitchell Toorop. Voets: ,,We hadden een punt verdiend, maar nu moeten we weer vooruitkijken.”

Netersel - Ollandia 1-0. Netersel won voor de derde keer op rij. Ollandia kreeg in de eerste helft een penalty, maar doelman Sjoerd Wijnen redde knap. In de tweede helft kreeg Netersel de betere kansen, en het kwam via Daan Michiels op voorsprong. Met een bekeken pass van Joost van den Bisen werd Michiels bereikt, die de enige treffer van de wedstrijd voor zijn rekening nam.

DOSKO’32 - LSV 4-0. DOSKO'32 had in de eerste helft het veldoverwicht, maar was slordig. Toch kwam het op voorsprong, nadat Kees van der Heijden middels een lange bal vrij voor de doelman werd gezet, 1-0. In de tweede helft had DOSKO’32 meer rust aan de bal, en door een penalty kwam het op 2-0. Thijs Berendsen schoot de strafschop beheerst in de rechterhoek. DOSKO’32 kreeg meer ruimte en maakte via Max Wintermans de 3-0. Vlak voor tijd scoorde Job Wijnen de 4-0.

Knegselse Boys - SVSOS 2-0. ,,We hebben revanche genomen, want de vorige keer verloren we met 2-0 van SVSOS”, zei Knegselse Boys-trainer Danny Blankers. Al na een kwartier kwamen de Knegselnaren op voorsprong, door een schuiver in de verre hoek van Stijn Seuntiëns. Tien minuten later was het weer raak: met een schot in de kruising verzorgde Hein Willems de 2-0. SVSOS kreeg kansen om terug te komen in de wedstrijd, maar doelman Cas Box, die zijn competitiedebuut maakte, hield zijn ploeg op de been. Blankers: ,,Hij heeft ons door de wedstrijd geholpen met zijn fantastische reddingen.”