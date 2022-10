De Braak krijgt vierde nederlaag op rij te slikken; Rood-Wit V laat in slotfase zege schieten

In financiële nood verkerend SV Herkol zet Zuid­oost-Brabantse spelers buiten

Het Belgische SV Herkol heeft de contracten van de Zuidoost-Brabantse spelers Tom Dekkers (30), Ruud van den Dungen (33) en Jerome Habets (32) per direct ontbonden. De in de eerste provinciale uitkomende Neerpeltse club verkeert in financieel zwaar weer. Ook de samenwerking met topscorer Sami Belfaqir uit Weert en trainer Geert Persoons is om die reden beëindigd.

28 oktober