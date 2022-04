De Braak lijkt niet te stoppen en wint weer

EERSTE KLASSE C Best Vooruit na derbyzege bij Rhode tweede; FC Eindhoven AV herpakt zich met overwin­ning bij EFC

Nadat Best Vooruit vorige week dankzij een overwinning tegen koploper HVCH de tweede periodetitel veroverde, won de ploeg zondagmiddag ook de derby bij Rhode. Een vroege treffer van Tim Fiolet volstond voor de zege: 0-1. EFC verloor thuis kansloos met 0-3 van FC Eindhoven AV. Best Vooruit neemt daardoor de tweede plaats over van EFC.

18:56