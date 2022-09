De Braak wint ruim bij debuut trainer Patrick van Hout; SPV wint derby van Bavos

MVC - De Braak 0-4.

Zohir Elmaach was in de eerste helft de grote man bij de bezoekers. Met twee treffers bepaalde hij de ruststand op 0-2 voor de ploeg van trainer Patrick van Hout. Ook in de tweede helft domineerden de bezoekers en via Emre Bars en Tim van der Heijden werd de eindstand bepaald op 0-4.

ASV’33 - Brandevoort 0-1.

De bezoekers begonnen fel aan de wedstrijd en kregen enkele kleine mogelijken. Na ruim een kwartier spelen werd het veldspel van beide ploegen rommeliger en werd het een fysieke strijd op het middenveld. Op het half uur kwam Brandevoort via Niek Kroezen op voorsprong. In het tweede bedrijf was de thuisploeg de bovenliggende partij maar kon het aanvallend amper een vuist maken. Brandevoort kreeg in de omschakeling veel ruimte maar gescoord werd er niet meer.

Bavos - SPV 2-4.

Loek van den Waardenburg opende het bal in de openingsfase voor de rood-zwarten, 1-0. Dankzij Rens van den Berg en Bram Rijnders ging SPV met een minimale voorsprong aan de thee. Gillion van Esch schoot Bavos na het uur weer op gelijke hoogte. De Bakelnaren kregen daarna twee dotten van kansen om opnieuw de voorsprong te pakken maar uiteindelijk bleef het met lege handen achter. Geschutter in de Bakelse defensie zorgden ervoor dat Max van Duursen en Hannes Haazen de eindstand bepaalden op 2-4.

Milheezer Boys - HVV Helmond 1-3.

Een sterk spelend Milheezer Boys heeft in de slotfase verloren van HVV. In de eerste helft zat het venijn in de staart; de bezoekers kwam pal voor de thee op voorsprong maar Twan Nooyen schoot vanaf de strafschopstip de gelijkmaker binnen. In de tweede helft speelde de thuisploeg geconcentreerd en gaf het amper kansen weg. Uit de counter viel tien minuten voor tijd de tweede Helmondse treffer. Diep in de blessuretijd werd de wedstrijd beslist.

Rood-Wit’62 - Liessel 2-1.

De bezoekers begonnen ijzersterk aan de wedstrijd en domineerden in het eerste kwartier. Het resulteerde ook in de voorsprong dankzij Niels Berkers, 0-1. Na een kwartier trok de thuisploeg het initiatief naar zich toe en dankzij twee treffers van Roel Merkx, waarvan de laatste vanaf de strafschopstip, zorgde de scherpschutter voor een Helmondse voorsprong. Ook in de tweede helft was Rood-Wit'62 sterker, kreeg het kansen maar faalde het in de afronding.

Mifano - RKGSV 0-0.

Doelpunten bleven uit in de eerste thuiswedstrijd van Mifano tegen RKGSV. In een wedstrijd met heel weinig hoogtepunten had Mifano een licht overwicht. In de eerste helft was Floris van Hertrooij dichtbij maar zijn inzet werd gekeerd. Ook in de tweede helft was Van Hertrooij de meest dreigende speler namens de thuisploeg maar een inzet van hem belandde in het zijnet. Een treffer van Kevin Verberne werd pal voor tijd geannuleerd wegens een overtreding waarna de arbiter affloot.