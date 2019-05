De eindstreep is in zicht: dit staat er nog op het spel in het amateurvoetbal

Het seizoen is beland in de fase waarin de beslissingen gaan vallen. Wie pakt de titel en wie gaat degraderen?

Kampioen NWC (3C) heeft zijn ererondes al verreden op de platte kar, waar welke ploegen hebben nog meer kans op een prijs?

Kampioen

Hoofdklasser Gemert is bezig aan een spannende titelstrijd. De ploeg mag zelf geen steek laten vallen en moet hopen op puntenverlies van koploper Groene Ster. Sparta'25 (3D Zuid 1) moet nog vier duels spelen. Als de ploeg daarin minimaal negen punten pakt, dan is de titel binnen. In 4F lijken RKPVV (23-50) en Stiphout Vooruit (23-50) uit te maken wie er rechtstreeks naar de derde klasse gaat. Milheezer Boys (22-45), afgelopen weekend te sterk voor RKPVV, wacht geduldig af. SPV (19-42) en HVV Helmond 22-48 maken het samen uit in 5E (Zuid 2). 19 mei is het SPV - HVV.

Periodetitel

Sparta'25, ONDO (4E), Stiphout Vooruit, Bavos (4F), SPV en HVV Helmond zijn door winst van een periode al (minimaal) verzekerd van deelname van de nacompetitie voor promotie. Daarnaast zijn enkele ploegen nog in de race voor een periode. Wint eersteklasser ZSV zondag van Heeze, dan pakt het de tweede periode. Competitiegenoot en buurman SV Deurne gaat aan de leiding in de derde periode. Wint Gemert zijn resterende wedstrijden, maar wordt het geen kampioen, dan heeft de ploeg wel een periode, eindigt het als tweede op de ranglijst en mag het de eerste ronde van de nacompetitie overslaan. In 2F leidt Mierlo-Hout de dans in de strijdt om de derde periode, terwijl RKPVV dit doet in 4F. Milheezer Boys is daar de grootste concurrent. De goed presterende vijfdeklasser SVSH maakt nog kans op winst van de tweede periode in 5E (Zuid 1). De ploeg is dan wel afhankelijk van de resultaten van De Weebosch, de ploeg waar afgelopen zindag in een spectaculair duel met 5-4 van werd gewonnen.

Degradatie

Derdeklasser MULO moet een kunststukje uithuilen om deelname aan nacompetitie voor degradatie te ontlopen. Met nog vier duels te spelen is het gat met de veilige elfde plek negen punten, wel heeft MULO een duel minder gespeeld. MVC en Olympia Boys (4F) lijken uit te maken welke ploeg rechtstreeks degradeert naar de vijfde klasse. Met nog vier duels te gaan heeft MVC een punt minder dan Olympia Boys. ASV'33 is nog niet helemaal veilig. Als de ploeg zondag wint van Olympia Boys, dan lijkt de club uit Aarle-Rixtel zeker van nog een jaar voetballen in de vierde klasse.

Plek op ranglijst

Geen periodetitel maar wel deelnemen aan de nacompetitie. Via een goede plek op de ranglijst lukt dit, door het overnemen van de periode van de kampioen. Liessel en SSE maken hier goede kans op.

Play-offs