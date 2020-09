De familie Raaijmakers is uit de profbubbel, maar nog altijd bij PSV

De seizoen- en clubkaarten worden uit de portemonnees gehaald. Aan de pasjes kleven genoeg PSV-verhalen, over Europese uitwedstrijden en kampioensfeestjes. Ja, het is best een beetje een PSV-familie. ,,Een beetje?", zegt Lars Raaijmakers (18) fronsend. Samen met zijn broer Niels Raaijmakers (20) zit hij op wedstrijddagen steevast in het Philips Stadion. Hun vader, Kees Raaijmakers (50), zit dan als voorzitter van de amateurtak in een skybox. Alle drie begonnen ze ooit als voetballer in het jeugdplan van PSV. Voor Kees was dat medio jaren 80: ,,En dat gevoel bij PSV is altijd wel gebleven. Dat geldt voor het hele gezin."