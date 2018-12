De Haan (Braakhuizen): ‘Wat als ik me in de jeugd wat anders had gedragen’

Uit of thuis. Op het sportpark van Braakhuizen of elders in het land. Altijd als Anthony de Haan een wedstrijd speelt, staan zijn vrouw Roxana en twee kinderen langs de kant te kijken. Of ja, ‘kijken’. ,,Mijn zoon (9) is vaak aan het spelen met kinderen van teamgenoten. Hij houdt niet van voetbal, maar is nog te jong om alleen thuis te blijven”, vertelt De Haan, wiens acties wél nauwgezet gevolgd worden door dochterlief (2). ,,Van mijn gezin is zij nog het meest aanwezig langs de zijlijn. Wat ze van mij als voetballer vindt? Haha, ik denk dat ze het nog niet écht begrijpt. Maar geïnteresseerd is ze wel!”