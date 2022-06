De laatste wedstrijd van Daan Verheijen bij Milheezer Boys: ‘Ik heb het altijd met alle liefde en plezier gedaan’

,,Het is wel even raar, maar ik ben nog heel ontspannen”, vertelt Daan Verheijen over het gevoel richting zijn laatste wedstrijd. De middenvelder kwam op zijn vijfde bij de club terecht. Na een korte periode in de jeugd bij Helmond Sport, keerde hij terug op het vertrouwde nest. Na zestien jaar in het eerste te hebben gevoetbald, komt daar nu een einde aan.

Gedurende het seizoen sloeg de twijfel toe: ,,De motivatie voor de wedstrijden was er niet meer. Ik ging met tegenzin naar de wedstrijd toe, dat heb ik nooit gehad. Dat ging mij heel erg tegenstaan, want ik heb het altijd met alle liefde en plezier gedaan.” Ook de echte wil om te winnen werd langzamerhand minder. ,,Vroeger baalde ik echt als we verloren hadden, nu dacht ik, ‘het zal wel’.”

Reacties

Door de jaren heen heeft Verheijen een goede band opgebouwd met zijn ploeggenoten, die hij moest mededelen te gaan stoppen. ,,De reacties waren positief. Ze vinden het jammer, dat is leuk om te horen. Ze begrepen ook allemaal wel de keuze om te stoppen. We hebben een redelijk jong team, maar het paste allemaal goed samen de laatste jaren, dat was perfect.”

Ook het thuisfront was begripvol. ,,Ze snappen het allemaal. Ze zeiden ook dat het misschien wel tijd werd om ermee op te houden. Ik ben ook tien jaar samen met mijn vriendin en we willen graag gaan reizen, daarvoor hebben we nu de tijd”, aldus Verheijen, die door zijn nieuwe werkzaamheden op het hoofdkantoor van de Jumbo nu geen weekendverplichtingen meer heeft.

Sportieve prestaties

Tijdens de zestien seizoenen voor Milheezer Boys maakte Verheijen zowel degradatie als promoties mee. Zo blikt hij voor zijn laatste wedstrijd nog eens terug op zijn mooiste momenten: ,,Ik kijk heel positief terug, de club is gewoon heel leuk en gezellig. We spelen nu redelijk stabiel in de vierde klasse, waar we ook thuishoren.”

De belangrijkste wedstrijden waren echter niet altijd in de vierde klasse: ,,De twee wedstrijden waarin we promotie behaalden blijven mij wel bij, daar zit toch andere spanning op. In de wedstrijd tegen ASV’33 kwamen we op achterstand, maar maakte ik snel de 1-1. Dat is wel mijn belangrijkste goal.”

Mooiste was het stiftje tegen SJVV

Ook stipt Verheijen twee andere doelpunten aan: ,,Thuis tegen Bavos. We hadden één punt nodig om periodekampioen te worden. In de laatste minuut maakte ik toen de 3-3, echt super. Mijn mooiste was het stiftje tegen SJVV, maar die andere twee doelpunten waren belangrijker.”

Ondanks dat Verheijen het bij het eerste voor gezien houdt, stopt zijn periode bij de club niet volledig. ,,Op de dinsdagen blijf ik meetrainen en assisteren. Ik wilde graag betrokken blijven bij het team en op deze manier is daar wat op gevonden.” Daarnaast gaat hij ook voetballen bij de veteranen van Milheezer Boys. ,,Daar spelen veel oud-teamgenoten van mij. Het wordt leuk om die weer terug te zien”, besluit Verheijen.