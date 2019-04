De lange adem van Baronie zou de titelstrijd in de hoofdklasse wel eens kunnen beslissen

Het gelijke spel van Baronie kwam voor velen toch wel als een verrassing, zeker omdat de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje daarvoor zeven van hun acht wedstrijden gewonnen had, en RKAVV dit jaar niet bepaald een hoogvlieger in de competitie is. Maar in de strijd om het kampioenschap hebben de mannen van de koploper uit Breda een troef. Ze scoren namelijk opvallend vaak in de laatste minuten van de wedstrijd. En die lange adem, die kon wel eens doorslaggevend worden. Vier keer eerder dit seizoen maakte het ‘Bredase kwartiertje’ het verschil.

Zondag 2 september 2018, UDI 19 – Baronie

In de eerste competitiewedstrijd van het seizoen staat Baronie, vorig jaar de nummer twaalf van het eindklassement in de Hoofdklasse B, al vroeg op achterstand. Vlak voor rust schiet Nizar Mekkaoui tegen de verhoudingen in plotseling de gelijkmaker binnen, en lange tijd daarna lijken de ploegen af te koersen op een gelijkspel. In de absolute slotfase weet Baronie de wedstrijd echter naar zich toe te trekken, en door doelpunten van Aart Veldhof en Moustafa Mohammad wint het uiteindelijk. Eindstand: 1-3.

Zondag 28 oktober 2018, Baronie – Alphense Boys

Ze zullen er bij Baronie niet echt gerust op zijn geweest, als ze eind oktober middenmoter Alphense Boys ontvangen op Sportpark De Blauwe Kei. Op papier lijkt het een uitgemaakte zaak: de nummer twee tegen de nummer negen in de competitie mag voor de thuisploeg toch geen al te lastige wedstrijd worden. Maar de bezoekers uit Alphen aan de Rijn hebben zich in de twee weken daarvoor een ware reuzendoder getoond, met overwinningen op achtereenvolgend Gemert (5-3) en Halsteren (2-0).

Lang ziet het er naar uit dat de ‘Boys’ ook op bezoek bij Baronie voor een klein stuntje gaan zorgen, door de 0-0 knap over de streep te trekken. Een paar minuten voor tijd is het echter Baronie-aanvaller Moustafa Mohammad die voor de beslissende goal tekende. Eindstand: 1-0.

Zondag 3 februari 2019, Baronie – Halsteren

In deze streekderby, tegelijkertijd een regelrechte topper bovenin het klassement, komt Halsteren al binnen tien minuten op voorsprong. Die voorsprong weten ze lang vast te houden, en hoewel Baronie in de tweede helft steeds gevaarlijker wordt, lijken de bezoekers met hangen en wurgen de belangrijke overwinning vast te kunnen houden.

Maar dan volgt een gouden zet van Baronie-trainer Jurriaan van Poelje. Hij wisselt met risico, en brengt aanvaller Jason Tjien-Fooh in het veld. Tjien-Fooh, die een week later naar Australië zal vertrekken, weet in zijn laatste wedstrijd voor de ploeg beslissend te zijn. In de 77e minuut stuurt hij met een afgemeten dieptepass Jorik Mijnhijmer weg, die oog in oog met de doelman van Halsteren niet faalt: 1-1. Acht minuten voor tijd maakt Jens Wirix het Baronie-feestje compleet, door uit een vrije trap van Mijnhijmer de winnende binnen te tikken. Eindstand: 1-2.

Zondag 10 maart 2019: Baronie – Vlissingen

In een vrij onopvallende wedstrijd weet koploper Baronie dankzij een sterke slotfase een groot gat te slaan met de rest van de competitie. Het scorebord blijft lang staan op 0-0 op De Blauwe Kei, maar goals van Aart Veldhof en Moustafa Mohammad in de laatste tien minuten van de wedstrijd maken het verschil. Na afloop ziet Baronie ook nog eens dat Halsteren, Gemert en Groene Ster allemaal punten hebben laten liggen, waardoor de koploper de concurrentie op minimaal acht punten zet. Eindstand: 2-0.

Lange adem maakt verschil

Vier keer dit seizoen maakte de slotfase het verschil bij Baronie. Een snelle rekensom leert dat de koploper zonder de punten die in de laatste minuten van de wedstrijd gescoord werden niet op 49, maar op 40 punten zou staan, en daarmee geen trotse koploper maar nummer vier van de ranglijst zou zijn op dit moment.