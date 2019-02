De naam Verhees is niet weg te denken bij SVSH

Jarenlang was de boomlange (1,96 meter) Peter Verhees (54) niet weg te denken uit het oranje vaandelteam, tot hij rond zijn veertigste de kicksen voorgoed inwisselde voor de voorzittershamer. Intussen is zijn zelfs nog een tikkeltje langere zoon Bram (23) ook een vaste waarde in het eerste elftal. En die reageert gevat wanneer het imposante dienstverband van Verhees senior in het Someren-Heidese keurkorps ter sprake komt. ,,De jeugd was in jouw dagen natuurlijk niet zo goed, pa.”