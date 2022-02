De opmerkelijke anderhalve week van Fred Donkers bij het Italiaanse Ancona: ‘Het leek wel de maffia’

Februari 1999. Fred Donkers is een fenomeen op de amateurvoetbalvelden. Vanuit alle hoeken en standen schiet Donkers de ballen raak voor hoofdklasser Gemert. Het seizoen ervoor droeg hij met zijn doelpunten bij aan de eerste titel van de zwartwitten in de hoofdklasse. Behalve een uitstap naar Helmond Sport was het bij Gemert waar Donkers zijn klasse liet zien. Dat hij ‘al’ 32 was, was hem niet aan te zien. En toen kwam er dat ene telefoontje.