De PSV-trainer die het roer omgooide om voor zijn zieke moeder te zorgen: ‘Ik zou het zo wéér doen’

Het was in 1982 nogal wat om als 18-jarige Eindhovenaar door te breken bij PSV. Dan komt er het nodige op je af, spreekt Mart van Duren uit ervaring. Niet alleen op het veld, Van Duren scoorde eens twee keer in het Olympisch Stadion tegen Ajax, maar ook daarbuiten. Van Duren grijnst, niet voor het laatst. Trainer Jan Reker controleerde een dag voor de wedstrijd nagenoeg altijd of zijn spelers niet toevallig in discotheek Hollywood in de stad zaten.