De Roos is thuis bij Brabantia

Met Ernie Brandts kreeg de selectie van Brabantia na Maurice Verberne de tweede hoofdtrainer binnen een jaar die tegelijkertijd ook werkzaam is in het profvoetbal. ,,Die ervaring merk je wel”, vindt Luuk de Roos, verdediger bij de Brabantianen. ,,Het is een relaxte trainer die tactisch goed is, maar ook teamspirit belangrijk vindt. Dat hier dergelijke coaches werken, draagt op een goede manier bij aan de uitstraling van ‘Brab’.”