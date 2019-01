De Treffers neemt ex-Gemert aanvaller Rodrigues tijdelijk over van FC Den Bosch

Trainerscarrousel Brabantia nieuw project voor oud-prof Ernie Brandts: ‘Ik heb nog heel veel ambitie’

21 januari Eersteklasser Brabantia heeft met Ernie Brandts een trainer aangetrokken die in ieder geval een brok aan ervaring meeneemt uit de (betaald) voetbalwereld. En of hij nu een amateur- of een eredivisieclub traint, dat maakt voor Brandts niet veel uit. ,,Het gaat erom dat je een ploeg fit krijgt en lekker voetbal laat spelen.”