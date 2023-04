De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

Trefzekere Thijn Schoenma­kers van Bladella zoekt Belgisch avontuur op bij Witgoor Sport Dessel

Aanvaller Thijn Schoenmakers van derdeklasser Bladella gaat volgend seizoen zijn geluk beproeven in België. De 20-jarige Bladelnaar vervolgt zijn voetbalcarrière bij Witgoor Sport Dessel, dat momenteel voor lijfsbehoud strijdt in de derde afdeling. Dat is het vijfde niveau in België.