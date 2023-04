De uitslagen, doelpuntenmakers en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

TOGB - Gemert 3-1(2-0). 24. 1-0 Merick Heintjes, 41. 2-0 Dean Zandbergen, 51. 2-1 Ralf Kemper, 80. 3-1. Dean Zandbergen (Pen).

,,Ik kan niet zeggen dat we slecht hebben gespeeld, maar we geven de drie doelpunten zelf weg”, zei Gemert-trainer Reinald Boeren na afloop. ,,Vorige week zat het ook gewoon mee en deze week zat het tegen. Nu is het simpel even uithuilen en weer verder.” Door de nederlaag in Berkel en Rodenrijs staat Gemert nog steeds op de dertiende plaats en ziet het concurrent JOS Watergraafsmeer drie punten dichterbij komen. De Amsterdammers wonnen in de laatste minuut met 0-1 van UDI'19.