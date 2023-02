De uitslagen en wedstrijdverslagen van het amateurvoetbal

Gemert neemt na afzegging Dylan van Diepen Eindhoven­se buitenspe­ler Eon Herman over van Kozakken Boys

Eon Herman stapt per onmiddelijke ingang over van Kozakken Boys naar VV Gemert. De 21-jarige vleugelaanvaller uit Eindhoven was pas sinds de zomer speler bij de tweededivisionist uit Werkendam. Hij was vorig seizoen nog actief bij de beloften van FC Den Bosch.

15 januari