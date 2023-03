De Valk pikt doelman Tein de Kroon op bij UNA

De Kroon is de tweede speler die van UNA O23 naar De Valk gaat overstappen. In januari maakte De Valk al bekend dat verdediger Alberto Puts (20) komend seizoen terugkeert op het Valkennest. Hij komt uit Valkenswaard en speelde acht jaar in de jeugd van De Valk. In 2015 vertrok Puts naar UNA en in de periode 2016-2020 zat hij in de jeugdopleiding van PSV. Hij streek daarna weer bij UNA neer.