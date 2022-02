De Valk-speler reist honderden kilometers in de Duitse futsaltop: 'Supporters met tatoeages van het clublogo'

FC Eindhoven AV krijgt als laatste voetbal­club van de stad een kunstgras­veld, maar eerst moet schuld worden afgelost

EINDHOVEN - Als laatste voetbalclub in Eindhoven krijgt ook FC Eindhoven AV een kunstgrasveld. Als de club zorgt voor rust binnen het bestuur en een schuld aan de gemeente is afbetaald, kan het kunstgras in de zomer van volgend jaar worden aangelegd.

18 januari