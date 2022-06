De Valk versterkt zich met Antonio Balta van Unitas’59 en Rheda el Bekkali van Gestel

Balta speelde sinds 2019 in het eerste elftal van derdeklasser Unitas'59, nadat hij daarvoor in de jeugd van de Woenselse club voetbalde. Balta maakte dit seizoen zeven doelpunten in de derde klasse. El Bekkali brak in het seizoen 2016-2017 vanuit de eigen jeugd door bij Wodan. In 2017 ging hij zijn geluk beproeven bij Nieuw Woensel en het jaar erop trok hij naar Oisterwijk. Na een half seizoen voor Rood-Wit Veldhoven te zijn uitgekomen, sloot El Bekkali in 2020 aan bij derdeklasser Gestel. Daar was hij dit seizoen met zeventien doelpunten ploegtopscorer.