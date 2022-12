De Valk wil Valkenswaard persoonlijk van periodetitel afhouden: ‘Dat zou een zure appel zijn’

EERSTE KLASSE B Wegzakkend Best Vooruit pakt toch periodeti­tel

BEST - Best Vooruit leek tegen FC Eindhoven AV op weg naar een ruime zege. Uiteindelijk moest de thuisploeg genoegen nemen met een gelijkspel (2-2), maar dat was genoeg om beslag te leggen op de eerste periodetitel.

20 november