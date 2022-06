De voetbalwens van Yart komt deze zomer uit: ‘Ik heb wel wat traantjes gelaten’

Het is altijd al zijn jongensdroom geweest: profvoetballer worden. Die droom lijkt voor de Nuenense Yart van Lieshout (19) steeds dichterbij te komen. Hij is uitgekozen om deze zomer een maand bij het Spaanse Cádiz Club de Fútbol te spelen, om zichzelf daar te bewijzen.

Voetbal heeft altijd al op één gestaan, in alles wat hij doet. Op drie-en-een-half jarige leeftijd begon zijn voetbalcarrière bij Unitas’59, om op zijn tiende naar RKSV Nuenen over te stappen. ,,Ik ben altijd bezig om beter te worden’’, zo vertelt de Nuenense. ,,Iedere ochtend train ik extra voor ik naar school ga. Ondanks dat ik al negentien ben, is voetballer worden nog altijd mijn jongensdroom. Daar blijf ik iedere dag hard voor werken.’’

En dat werpt zijn vruchten af. Onlangs is de buitenspeler door Hamzah Sadiek, oud-voetballer en hoofdscout regio Nederland, Duitsland en België van Cádiz Club de Fútbol, uitgenodigd om mee te doen met een voetbaldag van de club. Hier waren meerdere scouts bij aanwezig, waaronder de beroemde scout Piet de Visser. ,,Aan die dag deden zo’n honderd jongens mee. Uiteindelijk zouden er vijf uitgekozen worden die in augustus een maand mee mogen trainen bij de club, om zichzelf zo te bewijzen en een contract af te dwingen.’’

De hoop om één van de vijf te worden had hij natuurlijk, maar Van Lieshout besloot om heel open de wedstrijd in te gaan. ,,Vanaf het begin heb ik mijn uiterste best gedaan. Zo hoopte ik dat de scouts mijn talent zouden zien.’’ En dat zagen ze, zo hoorde hij op een zondagavond toen hij met vrienden op de bank tv keek. ,,Ik zag op mijn beeldscherm dat Hamzah mij belde. Dan schiet je wel even uit je stoel. Hij feliciteerde me eigenlijk bijna meteen. Natuurlijk was ik superblij. Dit is een fantastische kans. Ik heb toen wel wat traantjes gelaten, ja.’’

Quote Mijn doel is om een contract aangeboden te krijgen, het is niet dat ik zomaar een maandje ga trainen. Yart van Lieshout

In augustus zal de linkspoot meetrainen in een mixteam van Cádiz Club de Fútbol, bestaande uit stagespelers, spelers uit het eerste elftal en spelers van het belofteteam van de Spaanse club. ,,Natuurlijk hoop ik dat ik daartussen uitblink. Mijn doel is om een contract aangeboden te krijgen. Het is niet zomaar dat ik een maandje ga trainen.’’ En dat bevat hij nog altijd niet helemaal. ,,Nu ik het navertel, krijg ik weer helemaal kippenvel. Het is ongelofelijk. Dit is mijn grootste droom, en hopelijk is het begin van iets moois. Ik ben zeker nog niet klaar.’’

Van Lieshout kijkt met ‘veel blijdschap’ uit naar aankomende maanden. ,,Ik ga me niet gek laten maken; ik ga gewoon mijn ding doen en laten zien wat ik kan. Dan is het aan de scouts om te beslissen of ik goed genoeg ben. Maar ik ga ook genieten van het moment. Zoiets maak je niet vaak mee.’’