De vrienden in de spits bij Nijnsel gaan nu hun eigen weg: ‘Ik sluit niet uit dat we ooit weer samen spelen’

TRAINERSCARROUSEL Rik Hoeben nieuwe trainer Someren/NWC

11 mei Rik Hoeben is met ingang van het seizoen 2021-2022 de nieuwe hoofdtrainer van het eerste vrouwenteam van Someren/NWC. Hij komt over van Nooit Gedacht uit Geffen en is de opvolger van Ivo Veltrop die na dertien seizoen de vereniging verlaat.