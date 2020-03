De Weebosch strikt 26-jarige Smits als hoofdtrainer voor volgend seizoen

TRAINERSCARROUSEL Peter Treffers na twaalf jaar terug bij Sterksel als hoofdtrai­ner

27 maart Eindhovenaar Peter Treffers (53) is volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van vijfdeklasser RKSV Sterksel. Tussen 2002 en 2008 was de oud-profvoetballer van RKC en FC Eindhoven als speler-trainer ook al zes jaar actief bij die club en eindigde in die periode twee keer vijfde met Sterksel in de vijfde klasse.