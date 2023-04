Debutant Laurens van Kempen zorgt met omhaal voor hoogtepunt bij zege Olympia Boys

In eigen huis was Olympia Boys een flink maatje te groot voor VVV’03: 3-0. Hoewel de ploeg lang niet tot scoren wist te komen, waren de krachtsverhoudingen duidelijk. Drie invallers verzorgden de goals, waarbij de openingstreffer van Laurens van Kempen er eentje was om in te lijsten.