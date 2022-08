Debutanten helpen Gemert aan zege in Oss

Voor aanvang was het voor beide ploegen gissen over waar ze staan in de competitie. Zowel bij OSS’20, als bij Gemert zijn er in de zomer veel spelerswisselingen geweest. Het begin van de wedstrijd was waarschijnlijk daarom wat slordig, maar wel leuk. Beide teams kregen kansen. Uiteindelijk kwam Gemert halverwege het eerste bedrijf met een gelukje op voorsprong. Een schot van een meter of 20 van Jasper Waalkens werd volledig verkeerd ingeschat door de doelman van de Ossenaren en plofte zo in het net: 0-1.