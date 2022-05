DEES in laatste minuut langs Ollandia en pakt periodetitel; Casteren en LSV spelen in boeiend duel gelijk

VIJFDE KLASSE C ZUID IDEES kroonde zich in de laatste minuut tot periodekampioen. LSV en Casteren hebben een boeiend duel met 2-2 besloten.

LSV - Casteren 2-2.

De wedstrijd begon slordig aan beide kanten, met grote kansen waar niet goed mee werd omgesprongen. De thuisploeg maakte in de twintigste minuut een einde aan die doelpuntendroogte: met een scherpe vrije trap scoorde LSV-aanvaller Van den Besselaar de openingstreffer, 0-1. Het was de impuls die Casteren nodig had qua effectiviteit, want de eerstvolgende kans werd benut door Tijn Wilborts: 1-1. Vlak na rust ging de Casteren-defensie in de fout, waardoor LSV weer op voorsprong kwam. In de 65ste minuut zorgde Wilborts met een fraaie vrije trap opnieuw voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij: 2-2.

Nederwetten - EDN’56 0-2.

Kampioen EDN’56 kreeg in de eerste helft veel kansen, maar Nederwetten-doelman Jordy van den Boogaard stond een sterke wedstrijd te keepen. Toch kon hij een tegentreffer niet voorkomen: een vrije trap werd, ondanks de geplaatste muur, van ver in de verre hoek geplaatst. In de tweede helft kreeg de koploper een penalty, maar Van den Boogaard bracht redding. Tien minuten voor tijd zorgde een nieuwe vrije trap voor de tweede tegentreffer van de middag: Van den Boogaard verkeek zich en sloeg de bal in eigen doel.

DOSKO’32 - SVSOS 3-1.

Jur Beerens scoorde al na twee minuten de openingstreffer. Hij was het eindstation na een fraai opgezette aanval over verschillende linies. Beheerst schoot hij de 1-0 binnen. Na een half uur spelen vergrootte Lucas Stofmeel de voorsprong: 2-0. Een foutje van Jonas van Kroonenburg luidde vervolgens de aansluitingstreffer van SVSOS in, 2-1. Een kwartier voor tijd zorgde Beerens met zijn tweede van de middag voor de eindstand: 3-1.

Knegselse Boys - De Bocht’80 2-0.

In de eerste helft kregen de Oirschottenaren via Mark de Wit en Thijs van Dongen kansen op de openingstreffer, maar het ontbrak aan effectiviteit. Na rust opende Knegselse Boys sterk, en drie minuten na de pauze kwam de ploeg van trainer Danny Blankers op voorsprong. Niels Reijnders schoot de 0-1 binnen na matig uitverdedigen van De Bocht’80. Ook in de tweede helft kregen de bezoekers voldoende kansen, maar het zag Knegselse Boys de voorsprong verdubbelen via Stijn Seuntiëns: 2-0. Door de nederlaag maakt De Bocht’80 geen kans meer op de play-offs om promotie.

Ollandia - DEES 2-3.

Via een kopbal van Tijn Loeffen en een vrije trap van Tom Segers kwam DEES op een 0-2 voorsprong. Vlak voor rust zorgde Ollandia-aanvoerder Rob van der Heijden, na een snel genomen vrije trap en de daarop ontstane verwarring bij DEES voor de aansluitingstreffer: 1-2. Arjan van Oss tikte vervolgens de 2-2 binnen, en in de laatste minuut zorgde Wilco Couwenberg na een goede steekpass van Thomas Tholen met een stift voor de winnende treffer van DEES, 2-3.

Irene - Terlo 4-1.

,,Irene is een goede, voetballende ploeg en een maatje te groot voor Terlo”, vertelde trainer Hans Schoenmakers na afloop. Terlo kwam op achterstand, maar Sebastiaan Kromwijk zette de gelijkmaker op het bord in een periode waarin de Bergeijkenaren de betere ploeg waren: 1-1. Irene stelde echter gauw orde op zaken en bezorgde Terlo uiteindelijk een terechte 4-1 nederlaag.