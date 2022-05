DEES stijgt naar plek twee; Knegselse Boys wint met 6-2 van koploper EDN’56

VIJFDE KLASSE C ZUID INummer zeven Knegselse Boys heeft met 6-2 van koploper EDN’56 gewonnen. In een enerverend duel speelden Ollandia en De Bocht’80 met 2-2 gelijk.

Dosko’32 - DEES 1-2.

Na een half uur zette Kris Veldman DEES op een 0-1 voorsprong. Even voor rust kopte Niek Luijten de gelijkmaker binnen, 1-1. Na een uur spelen zette Kris Veldman zijn ploeg wederom op voorsprong: 1-2. Luijten kreeg in de 75ste minuut nog een grote kans, maar hij kwam net te kort om de bal binnen te werken. Door de overwinning en het 1-0 verlies van concurrent Netersel stijgt DEES naar de tweede plek.

Nederwetten - Casteren 2-0.

In de 65ste minuut scoorde Christiaan Baaten de 1-0 voor Nederwetten. In de 90ste minuut kreeg Nederwetten een penalty, nadat Baaten in het strafschopgebied werd onderuitgehaald door de doelman. Middenvelder Ben van der Bruggen, spelend als laatste man wegens personele problemen achterin, benutte de strafschop: 2-0.

Ollandia - De Bocht’80 2-2.

Ollandia startte sterk en kreeg goede kansen op de openingstreffer. Na 36 minuten viel die dan ook, nadat Rob van der Heijden een voorzet binnenkopte. Ook na de openingstreffer kreeg Ollandia grote kansen, maar die werden niet benut. Vrij snel na rust kwam De Bocht’80 op gelijke hoogte, toen Mark de Wit – na een solo over de achterlijn – Elo Turksma vond. Hij tikte van dichtbij de 1-1 binnen. In de blessuretijd kwam De Bocht’80 weer op voorsprong. Ditmaal scoorde De Wit zelf: 1-2. De overwinning leek voor de Oirschottenaren, maar in de 98ste minuut scoorde verdediger Gerbe Voets uit een vrije trap de 2-2.

Knegselse Boys - EDN’56 6-2.

In de zesde minuut kwam koploper EDN’56 op voorsprong; een corner vloog rechtstreeks het doel in. ,,Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn trainerscarrière”, vertelde Knegselse Boys-trainer Danny Blankers. Na een kwartier spelen werd het 1-1 via Hein Willems. Even later kwamen de Knegselnaren op een 2-1 voorsprong, nadat Marc Kuijken een duel met de keeper won. Roy Seuntiëns scoorde de 3-1, hij kwam goed voor zijn verdediger. Vlak voor rust scoorde Knegselse Boys uit een ingestudeerde hoekschop de 4-1, Niels Reijnders was het eindstation. In de tweede helft zette Lars Kuijken een rush in vanaf de middenlijn, omspeelde drie verdedigers en wipte de 5-1 over de doelman heen. EDN’56 scoorde nog een penalty, maar wederom Willems bracht de score naar 6-2.

Irene - Netersel 1-0.

Netersel heeft met 1-0 van nummer vier Irene verloren, maar blijft stevig op de derde plek staan. Irene had de betere mogelijkheden, maar het was niet de meest kansrijke wedstrijd van het seizoen, vindt ook Netersel-middenvelder Martijn Michiels: ,,Ik denk dat het voor het publiek een saaie wedstrijd was”, geeft hij toe. Irene kwam met nog 25 minuten spelen op een 1-0 voorsprong, na een kopbal in de verre hoek. ,,We hebben nog wat geprobeerd, maar daar bleef het bij”, vertelt Michiels.

LSV - Terlo 0-1.

Bij LSV en Terlo stond het vizier niet op scherp. ,,Het had ook 6-4 kunnen zijn”, getuigde Terlo-trainer Hans Schoenmakers. Beide teams kregen genoeg kansen, ondanks het veldoverwicht van Terlo. Uiteindelijk werd in de 90ste minuut de winnende treffer van Terlo gemaakt: een prachtige assist van Arjen Koolen werd besloten met een schot in de kruising van Mike van Gestel, 0-1. ,,Wij zijn hartstikke blij”, vertelde trainer Schoenmakers na afloop.